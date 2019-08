Timofei Lapshin gewinnt erstes WM-Gold im Sommerbiathlon für Südkorea

© KOREA BIATHLON UNION

Bei der Sommerbiathlon-WM in Weißrusslands Hauptstadt Minsk hat Timofei Lapshin die erste Goldmedaille für Südkorea gewonnen. Der gebürtige Russe erreichte im Sprint-Wettbewerb über 7,5 Kilometer in einer Zeit von 20:48 Minuten als erster das Ziel. Den Tag davor gewann Lapshin die Goldmedaille im Super Sprint über 5 Kilometer mit einer Zeit von 14:07,6 Minuten. Der Spitzensportler sagte, dass ihm beim Erklingen der koreanischen Nationalhymne bei der Siegerehrung fast die Tränen gekommen seien. Er sei glücklich, dass er sich für die Liebe, die Korea ihm entgegengebracht habe, revanchieren konnte.





Timofei Lapshin stammt aus dem siberischen Krasnojarsk. Bis 2016 nahm er an internationalen Wettkämpfen für Russland teil. Im Februar des darauf folgenden Jahres nahm der Sportler die südkoreanische Staatsbürgerschaft an. Anlass war, dass er aus der russischen Nationalmannschaft ausgeschlossen worden war. Der koreanische Biathlonverband wollte angesichts der bevorstehenden Winterspiele in Pyeongchang das Nationalteam verstärken und schlug dem Russen vor, für Südkorea an den Start zu gehen.





Obwohl er sich damals von einer Knieoperation noch nicht ganz erholt hatte, belegte Lapshin bei den Winterspielen in Pyeongchang im Sprint Platz 16. Danach erlebte der Biathon-Athlet eine Krise. Er hatte seinem Körper mit dem harten Training zu viel zugemutet, was sich auf seine Kondition negativ auswirkte. Mit Beginn der aktuellen Saison fand er schrittweise zu seiner alten Form zurück. Ein Mitglied des Verbands sagte, Lapshin habe den Wunsch geäußert, bis zum Ende seiner aktiven Karriere in der koreanischen Nationalmannschaft zu bleiben.





Lapshin, der ein gläubiger Buddhist ist, unternimmt immer wenn er Zeit hat, Wanderungen zu den Tempeln des Berges Odesan in Pyeongchang und stärkt dort Geist und Seele. Der Sportler wollte seine aktive Karriere beenden, sollte er diese Saison keinen Erfolg haben. Nach seinem WM-Sieg ist er wieder motiviert.