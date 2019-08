Profigolferin Ko Jin-young gewinnt CP Women’s Open

© YONHAP News

Profigolferin Ko Jin-young hat sich den vierten LPGA-Titel der Saison geholt. Bei den Canadian Pacific Women’s Open in Ontario verzeichnete sie auf der letzten Runde acht unter Par bei 64 Schlägen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 26 unter Par bei 262 Schlägen gewann sie das Turnier mit fünf Schlägen Vorsprung vor der Zweitplatzierten Nicole Larsen aus den USA.





Insgesamt hat die Koreanerin sechs Titel auf dem Konto. Ko Jin-young gewann zuvor im Februar die Bank of Hope Founderscup. Im April war sie beim Majorturnier Ana Inspiration erfolgreich und im Juli konnte sie bei den Evian Champion siegen. Die Koreanerin festigte ihren Spitzenrang in den Bereichen Preisgeld, Spielerin des Jahres und durchschnittliche Schlagzahl. Die Führende in der Weltrangliste ließ die gesamten Wettbewerbstage hindurch keinen einzigen Bogey zu und machte ihrem Ruf als Weltranglistenerste alle Ehre.





Mit ihrem Sieg bei den CP Open haben südkoreanische Profigolferinnen von den 24 ausgetragenen LPGA-Turnieren 12 gewonnen.