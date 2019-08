Südkoreanische Volleyballerinnen beenden Asienmeisterschaft auf Platz drei

© YONHAP News

Die südkoreanische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat die Asienmeisterschaft auf dem dritten Platz beendet. Im Match um den dritten Platz am Sonntag in der Jamshil-Sporthalle in Seoul besiegte die Mannschaft China mit 3:0-Sätzen. Die im Schnitt 1,86 Meter großen chinesischen Spielerinnen hatten gegen die effektiven und starken Schmetterbälle der koreanischen Starspielerin Kim Yeon-koung kein Rezept. Kim erzielte gegen China 29 Punkte und damit die höchste Punktzahl unter den Spielerinnen beider Mannschaften.





Den Tag davor hatte das Team im Halbfinale gegen die Mannschaft aus Japan, die aus Siegerinnen der U-20 WM zusammengesetzt war, mit 1:3 Sätzen verloren.





Die südkoreanischen Frauen haben zwar das Ziel, die erste, daheim ausgetragene Asienmeisterschaft zu gewinnen, nicht erreicht, mit dem Sieg gegen die starken Chinesinnen und einem dritten Platz beendeten sie das Turnier aber mit einem achtbaren Ergebnis. Im Viertelfinale konnten sie sich zudem gegen Thailand, den Gegner der Regionalrunde für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, im Januar mit 3:1 durchsetzen.