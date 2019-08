100 Jahre des koreanischen Films anhand von Filmposten beleuchtet

Filme zu sehen ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Koreaner. In diesem Jahr feiert der koreanische Film sein 100. Jubiläum. Im Seoul Arts Center werden die 100 Jahre des koreanischen Films anhand von Filmpostern beleuchtet. Die Ausstellung präsentiert über 400 Filmposter vom ersten im Jahr 1919 gedrehten Film „Kampf für Gerechtigkeit“ bis zu „Parasite“, der jüngst bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Die erste Sektion umfasst Poster von Filmen aus der Anfangszeit der koreanischen Filmindustrie bis 1945. Die Ausstellung beschäftigt sich auch mit Filmproduktionen während des Koreakrieges und der Renaissance des koreanischen Films in den 1960er Jahren.