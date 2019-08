Über das Herumplantschen

© YONHAP News

Was macht man in Korea, wenn man der brütenden Hitze entkommen, sich im kühlen Nass vergnügen und ganz entspannt ein wenig herumplantschen möchte? Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Den Strand und das Meer, die Gebirgsbäche in den Bergen, die großen Wasservergnügungsparks in der Nähe der Feriensiedlungen, den Springbrunnen vor dem Haus und ein paar Freibäder in der Nähe am Ufer des Flusses Hangang. Ich werde das heute mal schön der Reihe nach durchgehen und ausklamüsern, was für mich in Frage kommt ...