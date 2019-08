Shownu von Monsta X wurde von Chicago Tribune interview

© YONHAP News

Die US-Zeitung „Chicago Tribune“ hat jüngst ein Interview mit Shownu von Monsta X abgedruckt. Das Interview wurde mit der Überschrift „Touring in the US ist a dream come true” versehen. Shownu erzählt über sein Leben auf den Bühnen der Welt und wie seine Welttournee verlaufen ist.

Shownu sagte, dass er immer von einem internationalen Erfolg geträumt habe. Im nächsten Moment habe er sich gesagt, dass träumen eine Sache sei, die Umsetzung eine andere – es vielleicht sogar unmöglich wäre. Aber der Traum sei nun Wirklichkeit geworden, er sei sehr glücklich darüber und dankbar.

Er sagte, die glücklichsten Momente seien die, in denen er seine Fans aus verschiedenen Ländern trifft. Seine internationalen Fans vor der Bühne stehen zu sehen, sei eine wunderbare Sache. Solche Momente würden die Mitglieder inspirieren. Wenn sie neue Ideen haben, dann würden sie alle zusammensitzen und darüber diskutieren, auch während ihrer Welttournee. Shownu ist der Anführer von Monsta X, war in verschiedenen TV-Shows aufgetreten und hat so sich und seine Gruppe bekannter machen können.

„Chicago Tribune“ hatte schon früher ein Interview mit dem Mitglied I.M von Monsta X geführt und veröffentlicht.