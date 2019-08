Twice veranstaltet erfolgreiches Konzert in Malaysia

© JYP Entertainment

Die Girlgroup Twice hat am 17. August in Malaysia ein Konzert veranstaltet und dabei ihre Beliebtheit in diesem Land gut feststellen können.

Am 17. August haben die Mitglieder dieser Gruppe viele Hitsongs gesungen. Die Anwesenden haben alle Lieder zusammen gesungen und auf diese Weise ihre Idole angefeuert.

Schon am Flughafen konnte man die Beliebtheit der Girls in Malaysia erkennen. Denn mehrere Hundert Fans warteten auf Twice und empfingen sie mit einem großen Jubel. Anschließend waren sie auf Twitter in Malaysia der häufigste Hashtag.

Twice haben im Mai eine Worldtour gestartet und dabei in Seoul, Bangkok, Manila, Singapur und in weiteren Ländern Konzerte veranstaltet. Nun bereiten sich die Mitglieder auf die Herausgabe eines neuen Albums vor.