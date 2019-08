Park Jeong-hyun gibt neues Lied heraus

© KBS

Solosängerin Park Jeong-hyun hat am 16. August ein neues Werk veröffentlicht. Dieses wird auch auf dem Sonderalbum zum neunten regulären Album enthalten sein.

Das neue Lied trägt den Titel „Noch einmal Liebe“ und komponiert wurde es von Postino. Postino hatte für Park bereits „Double Kiss“ geschrieben.

Das Lied “Noch einmal Liebe“ handelt von einer Liebe, die man wegen Wunden und Problemen in der Vergangenheit zwar verneint hatte, aber dann nach einer gewissen Zeit wieder neu empfindet. Die gute Stimme der Sängerin kommt in diesem Lied besonders gut zur Geltung.

Park Jeong-hyun hat Anfang dieses Monats in Seoul sechsmal auf der Bühne gestanden, nun hat sie am 17. und 18. August Busan besucht und will ihre landesweite Konzerttournee fortsetzen.