Verbraucherstimmung trübt sich den vierten Monat in Folge ein

Für die Verschlechterung der Verbraucherstimmung in Südkorea sind unter anderem ungünstige externe Faktoren verantwortlich. Zu den bedeutendsten Faktoren zählen der Konflikt zwischen Südkorea und Japan und der Handelsstreit zwischen den USA und China. Weitere Faktoren sind anhaltende schwache Ausfuhren, der Kursrückgang an der Börse und die Abwertung der Landeswährung. All dies führte zur Eintrübung des Konsumklimas.





Der Konsumklimaindex CCSI (Composite Consumer Sentiment Index) zeigt, wie die Verbraucher die Konjunkturlage einschätzen. Ein Wert über 100 besagt, dass die Verbraucher optimistisch gestimmt sind. Die Unterschreitung dieser Marke bedeutet das Gegenteil. Sollte der CCSI unter 100 liegt, ist dies ein Signal dafür, dass der Konsum zurückgehen wird. Dabei wird der Durchschnitt im Zeitraum von 2003 bis 2018 als Richtwert von 100 angesetzt. Laut einer Umfrage zur Verbraucherstimmung im August fiel der Konsumklimaindex um 3,4 Punkte im Vormonatsvergleich auf 92,5. Noch zu Jahresanfang war es aufwärtsgegangen, der Wert erreichte im April 101,6 Punkte. Seitdem fiel der Index jedoch den vierten Monat in Folge und im August auf den tiefsten Stand seit Januar 2017.





Die Notenbank erläuterte, dass in- und externe Faktoren umfassend Einfluss ausgeübt hätten. Genannt wurden Japans Ausfuhrbeschränkungen gegen Südkorea, der Handelsstreit zwischen den USA und China, schwache Ausfuhren, der Kursrückgang an der Börse sowie die Won-Abwertung. Die Befürchtung, dass sich solche Faktoren auf die Volkswirtschaft und die Finanzlage der privaten Haushalte negativ auswirken könnten, habe zum Rückgang des Konsumklimaindex geführt.





Diese Situation ist auch bei Teilindikatoren des CCSI zu erkennen: Der Konsumklimaindex für die Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage rutschte um vier Punkte auf 63 ab. Der Index für die Konjunkturaussichten verlor vier Punkte auf 66, was dem niedrigsten Stand seit Dezember 2016 entspricht. Das weist darauf hin, dass die Verbraucher weder die derzeitige Konjunkturlage noch die künftigen Aussichten positiv einschätzen.





Die Unsicherheit wegen des Konflikts mit Japan nimmt immer weiter zu. Präsident Moon Jae-in sandte in seiner Ansprache anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August eine versöhnliche Botschaft an den Nachbarstaat aus. Jedoch blieb eine positive Reaktion Japans aus, Südkorea kehrte dann zu einer harten Position zurück. Die Lage verschlechterte sich daraufhin. Südkorea beschloss, sein Abkommen mit Japan über den Austausch von Militärinformationen nicht zu verlängern. Das Land hielt zudem ein Manöver zum Schutz des Ostmeer-Territoriums ab. Japan protestierte stark dagegen und forderte den Stopp der Übung. Ein Anzeichen für eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht.





Der Handelsstreit zwischen den USA und China spitzte sich weiter zu, weil beide Seiten sich mit Zöllen überzogen. Inzwischen beruhigte sich die Lage zwar leicht, da US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit der Wiederaufnahme von Verhandlungen signalisierte. Jedoch sind die Aussichten nicht sonderlich rosig, auch nicht für den Fall, dass beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die USA wiederholten im Rahmen einer für Trump typischen spontanen Reaktion die Wiederaufnahme und Einstellung von Verhandlungen, was lediglich für zusätzliche Ungewissheit sorge, heißt es.





Südkorea leidet unterdessen weiter unter einem anhaltenden Exportrückgang. Zudem wertet seine Landeswährung ab, an der Börse geht es abwärts. Alle Faktoren, die die Verbraucherstimmung beeinflussen können, sind ungünstig. Die eingetrübte Verbraucherstimmung beeinträchtigt den privaten Konsum, was dazu führen kann, dass die gesamte Volkswirtschaft an Schwung verliert.