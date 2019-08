EVAR ist Spezialist für Ladegeräte für E-Autos

© EVAR Corp

Wir stellen Ihnen diesmal EVAR vor, einen koreanischen Entwickler innovativer Lösungen für das Aufladen elektrischer Fahrzeuge. Firmenchef Lee Hoon:





Vor einigen Jahren bestellte ich ein neues Elektroauto, das sehr populär war. Doch stellte sich heraus, dass die Ladebedingungen in meinem Apartmentkomplex dafür nicht angemessen waren. Ich fragte mich, wie lässt sich ein elektrisches Fahrzeug auf dem Parkplatz einfach aufladen, ohne die Nachbarn zu stören. Ich hatte die Vorstellung von einem tragbaren Ladegerät, so wie man sein Smartphone mit einer Powerbank auflädt. Ich arbeitete die Details aus und bewarb mich für das firmeneigene Venture-Entwicklungsprogramm von Samsung Electronics. Mein Projekt wurde ausgwählt.





Lees Startup-Unternehmen EVAR wurde im vergagenen Jahr von Samsung ausgegliedert. Nach der Gründung seiner eigenen Firma stellte er sein mobiles Ladegerät für E-Autos vor:





Wir haben zwei Arten von Geräten in der Form eines autonomen mobilen Roboters sowie eines per Hand betriebenen elektrischen Wagens entwickelt. Sie haben ein Elektroauto und können es überall auf einem Parplatz abstellen. Sie müssten einen von unserem Unternehmen entwickelten Adapter am vorderen Nummernschild anschließen und ihn mit dem Ladeanschluss des Fahrzeugs verbinden. Sie halten ihr Smartphone an das Schild für die Nahfeldkommunikation oder NFC an der nächsten Wand oder einer Säule. Dann wird die Information über ihr Auto und dessen Standort an einen EV-Laderoboter auf dem Parkplatz übermittelt. Der Roboter kommt und lädt das Auto auf. Der Adapter am Nummernschild fungiert dabei als Andockstation.





EVAR ist den Angaben des Unternehmens zufolge der erste Roboter weltweit, der ohne menschliche Hilfe das E-Fahrzeug lokalisiert und es auflädt. EVAR bedeutet “electric vehicle automatic recharging”. Die Ultraschall- und Licht- sowie Entfernungssensorsen wurden so konstruiert, dass sie jedes Gefahrensignal erkennen. Die Abstands- und Geschwindigkeitsmessung, kurz Lidar, ist eine wesentliche Funktion des autonomen Fahrens. Der Roboter kann auch Not-Stopps und einen Neustart durchführen:





Es ist schwierig, den exakten Standort in einem Parkhaus zu finden, wo keine GPS-Signale empfangen werden. Ein GPS-System für Gebäude herzustellen, kostet viel. Wir entwickelten also eine Technologie, um den Standort eines Fahrzeugs zu finden, ohne die Parkinfrastruktur zu ändern, und wir haben dafür ein Patent erworben. Die Technologie umfasst NFC-Plaketten, die an den Säulen der Parkplätze angebracht sind.





© EVAR Corp

Lee erläutert, wie ein anderes Ladegerät des Unternehmens funktioniert:





EV-Fahrer können ein handbetriebenes Ladegerät nutzen, das sich irgendwo im Parkbereich befindet. Wir nennen den Ort die Ladestation. Die Fahrer gehen zur Station und tragen das Ladegerät zu ihrem Parkplatz, so wie man einen Einkaufswagen schiebt. Das Gerät ist eher schwer, es wiegt etwa 500 Kilogramm. Wir nutzen eine Technologie, die physische Mensch-Roboter-Interaktion genannt wird.





Sobald der EVAR-Wagen zum Auto gebracht wird, öffnet der Fahrer den Deckel des Ladegeräts und verbindet das Kabel mit dem Ladeanschluss. Wenn das Auto aufgeladen ist, fährt der Wagen nach Druck auf den “Rückkehr”-Knopf automatisch zur Ladestation zurück. Wie der Roboter verfügt der Wagen auch über Sensoren, die Hindernisse erkennen. Um seine Lösungen großflächig vermarkten zu können, muss das Unternehmen größere Sicherheit und mehr autonome Fahrtechnologien entwickeln. Im nächsten Jahr soll die autonome Fahrtechnologie vervollständigt werden:





Autonomes Fahren sollte nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Parkplätzen funktionieren. Durch die Entwicklung des Laderoboters haben wir eine Selbstfahr-Technologie für die Parkplätze gesichert. Wir werden unsere Technologie und die Daten benutzen, um letzte Hand am autonomen Fahren anzulegen. Wir hoffen so, zu einer umfassenderen Nutzung elektrischer Fahrzeuge sowie einer Lösung gegen Feinstaub und andere Umweltprobleme beitragen zu können.