Regierung beschließt Haushaltsplan für 2020

ⓒYONHAP News

Laut dem Haushaltsplan der Regierung für das kommende Jahr sollen die Staatsausgaben das zweite Jahr infolge um mehr als neun Prozent steigen. Damit will die Regierung auf Abwärtsrisiken für die Wirtschaft reagieren. Jedoch schürt der rapide Zuwachs der Staatsausgaben bei gleichzeitig schrumpfenden Steuereinnahmen Sorge über die Finanzsolidität. Die Regierung will ihren Haushaltsplan am 3. September der Nationalversammlung einreichen. Das Parlament soll laut gültigen Gesetzen bis 2. Dezember seine Haushaltsberatungen abschließen.





Die Anhebung von 9,3 Prozent ist mehr als doppelt so stark wie die prognostizierte nominale Wachstumsrate von 3,8 Prozent im kommenden Jahr. Das nominale Wachstum ist eine nicht inflationsbereinigte Wachstumsrate, sie bezeichnet das reale Wachstum plus die Inflationsrate. Die Erhöhung der Staatsausgaben geht im Allgemeinen nicht weit über die nominale Wachstumsrate hinaus. Das heißt, dass Südkorea das zweite Jahr in Folge zu einer eher beispiellosen expansiven Fiskalpolitk greift. Die geplante Erhöhung der Staatsausgaben ist die stärkste seit 2009. Damals wurde angesichts der globalen Finanzkrise eine Anhebung von 10,6 Prozent verzeichnet.





Finanzminister Hong Nam-ki sagte vor der Presse, dass der Kurs viel expansiver als dieses Jahr sei. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse sei es langfristig nützlich, dass die Wirtschaft durch eine aktive Rolle der Staatsfinanzen auf einen Wachstumspfad zurückkehre.





Die stärkste Anhebung ist bei den Ausgaben für die Förderung des innovativen Wachstums vorgesehen, darunter solche für Maßnahmen gegen Japans Handelsrestriktionen. Für das innovative Wachstum sollen 12,9 Billionen Won ausgegeben werden, damit 59,3 Prozent mehr als dieses Jahr. Das Budget für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien, die Kommerzialisierung von Produkten und den Ausbau der Anlageinvestitionen soll um 163 Prozent auf 2,1 Billionen Won steigen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen gegen Japans Ausfuhrbeschränkungen. Die Regierung will zudem das Volumen der Außenhandelsfinanzierung um 4,2 Billionen Won erweitern, um die Exportabschwächung zu bekämpfen. 14,5 Billionen Won werden für die Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen angesichts ihrer Geschäftsschwierigkeiten eingesetzt.





Das Budget für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Beschäftigung soll um 12,8 Prozent auf 181,6 Billionen Won zulegen. Dies macht 35,4 Prozent der Gesamtausgaben aus, damit wird der bisher höchste Anteil erreicht. Für den Bildungsbereich sind 72,5 Billionen Won eingeplant, 2,6 Prozent mehr als dieses Jahr. Beide Posten machen mit 254 Billionen Won fast die Hälfte des gesamten Budgets aus.





Die Gesamteinnahmen im kommenden Jahr werden schätzungsweise um 1,2 Prozent auf 482 Billionen Won zunehmen. Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus den Staatssteuern erstmals seit zehn Jahren schrumpfen, und zwar von 294,8 Billionen Won in diesem Jahr um 0,9 Prozent auf 292 Billionen Won. Deshalb werden die Emissionen von Staatsanleihen das bisher größte Volumen erreichen, eine Verschlechterung von Indikatoren für die Finanzsolidität wird unvermeidbar sein.





Das Volumen der Emissionen der Staatsanleihen zur Defizitdeckung wird sich auf 60,2 Billionen Won verglichen mit diesem Jahr fast verdoppeln. Die Staatsverschuldung soll um 64,7 Billionen Won auf 805,5 Billionen Won wachsen . Demnach wird die Staatsschuldenquote um 2,7 Prozentpunkte auf 39,8 Prozent steigen. Nach dem Plan für die Staatsfinanzen im Zeitraum von 2019 bis 2023 wird die Schuldenquote im Jahr 2023 46,4 Prozent erreichen.





Der Finanzminister betonte, dass eine Staatsschuldenquote im mittleren 40-Prozent-Bereich eine „akzeptable“ Höhe sei.