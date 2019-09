2019 Soribada Best K-Musik Awards erfolgreich über die Bühne gegangen

Am 22. und 23. August haben in Seoul die diesjährigen Soribada Best K-Musik Awards stattgefunden. Je Genre wurden die besten K-Pop-Stars ausgezeichnet und viele K-Pop-Fans aus der ganzen Welt sind zu der Preisverleihung gekommen.

Am ersten Tag, also am 22. August, wurden die Preise für die beliebtesten Sängerinnen vergeben. Die Girlgroup Twice hat gleich drei Preise einheimsen können. Am darauf folgenden Tag waren dann die Herren an der Reihe. BTS, die ja derzeit den K-Pop anführen, erhielten natürlich auch drei Preise.

Twice haben in diesem Jahr ihr siebtes Minialbum herausgebracht und ihre Position in der Musikwelt festigen können. Die Damen haben im Mai eine Welttournee begonnen und so ihre Beliebtheit überall auf der Welt spüren können.

Mamamoo, die auch schon drei Jahre in Folge bei der SOBA-Preisverleihung mit dabei ist, hat dieses Mal versucht, Soloaktivitäten zu starten. Die einzelnen Mitglieder der Gruppe, die ja so gute Stimmen haben, waren mit Solosongs erfolgreich.

BTS haben mittlerweile so viele Preise gewonnen, dass man mit dem Zählen kaum noch nachkommt. Sie stellen ein ums andere mal neue Rekorde auf. Meistens übertreffen sie sich dabei selbst und auf dieser Erfolgswelle reitend tragen sie den K-Pop in die Welt.