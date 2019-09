Sam Kim entwickelt sich weiter und präsentiert neuen Song

© KBS

Der Sänger und Komponist Sam Kim hat am 23. August eine neue Digital Single mit dem Titel „Where’s my Money“ herausgebracht. Es ist sein erstes Werk nach achtmonatiger Pause. Kim hatte nämlich im November 2018 sein erstes reguläres Album und dann im Dezember mit Chai zusammen eine Winter-Spezial-Single veröffentlicht.

Das Lied scheint eine große Herausforderung für Sam gewesen zu sein. Denn es handelt sich um eine Mixtur aus Hiphop und R&B mit energetischen Sounds. Das Gitarrenspiel, übrigens eine große Stärke Sam Kims, begleitet den Hörer durch den ganzen Song.

Über den Liedtext sollte an dieser Stelle auch gesprochen werden. Sam Kim befindet sich in seinen 20ern und hat die Probleme seiner Generation in dem Lied gut zum Ausdruck gebracht. Er singt darüber, dass er sich Sorgen um seine Zukunft macht und wie die meisten seines Alters viel Geld verdienen will, aber dabei irgendwie auch eine Leere verspürt. Das Musikvideo unterstreicht die Botschaft des Liedes gut. Ensprechend sind die Fans vom Lied und dem Video sehr angetan.