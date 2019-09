US Forbes: I.M von Monsta X sollte im Blick behalten werden

© STARSHIP ENT

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat jüngst das Mitglied I.M von Monsta X ausführlich beleuchtet. Auf der Internetseite dieses Magazins konnte man einen ausführlichen Bericht über den Koreaner lesen. Forbes meinte, dass I.M eine wesentliche Rolle dabei gespielt habe, die Gruppe Monsta X global bekannter und erfolgreicher zu machen.

Die Single „Who Do U Love” von Monsta X kam jüngst auf Platz 35 von Billboard Pop Songs Airplay Charts und es ist ein guter Beweis dafür, dass die Lieder dieser Gruppe besonders gerne im Radio gespielt werden. Und dass die Gruppe so gefragt ist, sei auf die Bemühungen von I.M zurückzuführen.

Wer bei Radioauftritten brillieren will, sollte gut reden können – und das am besten in mehr als einer Sprache. I.M spricht neben Koreanisch auch ein ganz tolles Englisch und konnte seine Gruppe im Radio daher in ein gutes Licht rücken. Als die Gruppe Auftritte in verschiedenen TV-Shows in Amerika absolvierte, hatte I.M meistens das Wort ergriffen. Auch wenn Monsta X an Musikfestivals teilnahmen, stand I.M im Vordergrund.

Als Musiker verfügt I.M ebenfalls über viele Stärken. An der Produktion des Albums war er direkt beteiligt, mehrere Songs stammen aus seiner Feder.

Monsta X haben jüngst ihre Nordamerikatournee erfolgreich abschließen können. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Schritte dieser Band.