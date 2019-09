„The Masked Singer“ sorgt in den USA für Furore

© YONHAP News

Seit 2015 läuft in Südkorea eine TV-Show, die sich „The Masked Singer“ nennt. Das Format ist so erfolgreich, dass es auch ins Ausland verkauft wurde. In Deutschland lief die erste Staffel vor kurzem mit großem Erfolg. Zuletzt begeisterte die Show auch die US-Amerikaner. Doch zunächst noch einmal ein paar Worte zum Konzept der Sendung. Teilnehmer dieser Show setzen sich eine Maske auf und singen dann einen Song. Da in der Musikbranche das Aussehen eine große Rolle spielt und immer mehr Sänger wert auf Performances legen, wollten die Produzenten die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Stimme des Interpreten lenken. Daher trägt der Sänger bzw. die Sängerin eine Maske. In Südkorea verbargen sich hinter der Maske meistens Sänger, die zwar eine tolle Stimme haben, aber nicht wie ein Model aussehen und daher keine Chancen auf eine große Karriere hatten. Solche Talente wurden dann in dieser Sendung neu entdeckt.

Ausländische Medien wurden auf das Format aufmerksam, und es wurde auch in Thailand, Indonesien, Frankreich und Belgien eingeführt. Zuletzt lief „The Masked Singer“ erstmals in den USA. Das Programm erzielte so hohe Einschaltquoten wie sie seit Jahren nicht mehr registriert wurden. Da auch die Amerikaner mittlerweile mehr Zeit mit dem Smartphone verbringen und der klassische Familienabend vor dem Fernseher selten geworden ist, ist eine Quote von 18,49% sehr beachtlich.

Offenbar hatten auch BTS einen Anteil daran. Denn die in den USA populäre Gruppe hatte in sozialen Netzwerken für das Programm geworben, wie Redakteure der Sendung berichteten. Vielleicht würden die Koreaner irgendwann auch einmal in der amerikanischen Version von „The Masked Singer“ auftreten, so die Hoffnung des Produktionsteams.