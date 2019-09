Israelische TV-Serie gewinnt bei den Seoul Drama Awards den Hauptpreis

© YONHAP News

Die israelische Comedy-Serie „On the Spectrum“ wurde in diesem Jahr bei den Seoul International Drama Awards mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Die 12. Seoul International Drama Awards fanden am 28. August in der Peace Hall der Kyunghee University statt. Die israelische Serie umfasst 10 Folgen und handelt von drei Mitbewohnern in ihren 20ern mit Autismus. Die erfolgreiche koreanische TV-Serie „The Fiery Priest“ hollte ebenfalls zwei Preise.