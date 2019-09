Sportlerin Lee Sang-hwa und Sänger Kangnam heiraten

© KBS

Die ehemalige Eisschnellläuferin und Olympiasiegerin Lee Sang-hwa und der Sänger Kangnam werden Ende dieses Jahres heiraten.

Ihre Hochzeit soll am 12. Oktober stattfinden. Beide lernten sich im September letzten Jahres während der TV-Realityshow „Law of the Jungle“ kennen. Im März dieses Jahres bestätigten beide ihre Beziehung.

Lee gilt als eine der erfolgreichsten südkoreanischen Eisschnellläuferinnen. Sie gewann Gold über 500 Meter bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 und noch einmal Gold vier Jahre darauf in Sochi. Im Mai gab sie ihr Karriereende bekannt.