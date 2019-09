Die Redakteure (9) 감 떨어졌어

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „감 떨어졌어; gam tteoreojyeosseo“

Deutsch: „Er/Sie hat jegliches Gefühl verloren“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





감 Nomen für „Gefühl“

떨어지- Verbstamm des Verbs 떨어지다 für „(herunter)fallen, abbrechen“

-었- Vergangenheitsinfix

(zusammen mit 떨어지- kurz zusammengezogen zu: 떨어졌-)

-어 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „감 떨어졌어“ bedeutet wortwörtlich „Das Gefühl ist abgebrochen“. Jemand, der stets wusste, was in einer bestimmten Situation zu machen ist, und mit bestem Urteilsvermögen die richtige Entscheidung traf, schätzt plötzlich die Lage immer falsch ein und macht Fehler, die er zuvor nie begangen hätte. Es ist, als ob seine Fühler und Antennen abgefallen sind, und seine Instinkte nicht mehr die von früher sind. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck mit „Er/Sie hat jegliches Gefühl verloren“ übersetzen.





Ergänzungen

