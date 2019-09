Airtec ist Spezialist für Luftreiniger

© AIRTEC

Wir stellen Ihnen diesmal Airtec vor, einen koreanischen Hersteller von Luftreinigern. Firmenchefin Park Sung-young:





Airtec bedeutet “Luft-Technologie”. Wie der Name schon anklingen lässt, entwickelt das Unternehmen Produkte, die mit der Luft zu tun haben, vor. Als das Unternehmen 2013 gegründet wurde, wurde der Markt für Luftreiniger in Korea von großen Produkten dominiert. Doch wir legten unseren Fokus auf kleinere Nischenprodukte. Wir nahmen verschiedene Farben und interessante Designs auf, die Figuren von Disney, Marvel oder Larva zeigen, um einen neuen Markt zu schaffen und diesen zu beherrschen





Wie andere Gegenstände der Innenausstattung passen sich die kleinen Luftverbesserer vor Airtec gut dem jeweiligen Raum an:





Über die Luftqualität wird in diesen Tagen wegen der zunehmenden Besorgnis über den gelben Staub und die Feinstaubpartikeln oft in den Nachrichten gesprochen. In zahlreichen Wohnungen steht mindestens ein Luftreiniger, meistens ist es ein großer Reiniger. Wenn diese, wie es oft geschieht, im Wohnzimmer aufgestellt werden, kann man nicht den gleichen Reinigungseffekt in den anderen Räumen erwarten. Doch überall einen großen Luftreiniger aufzustellen, würde viel kosten. Daher heben wir kleine, wirtschaftlichere entwickelt, von denen verschiedene in den einzelnen Zimmern angeschlossen sein können.





Park leitete die Vertreibergesellschaft von Toshiba in Korea. Sie befasste sich mehr als zehn Jahre mit kleinen Haushaltsgeräten. In der Verkleinerung von Luftreinigern sah sie neue Geschäftschancen. Seit 2013 entwickelt sie die Reiniger unter dem Slogan “Ein Luftreiniger in jedem Raum”. Optimal ist dabei ein kleiner Reiniger für ein 10 bis 13 Quadratmeter großes Zimmer. Die tragbaren Geräte können auch in Autos genutzt werden:





Mit der Verbesserung der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Bedingungen zeigen immer mehr Leute Interesse an der Innendekoration. Im Fall von Haushaltsgeräten suchen die Verbraucher Produkte, die zur Wohnungsausstattung passen. Was das Design und den Preis betrifft, haben große Luftreiniger ihre Grenzen. Wir haben diese Beschränkungen überwunden, indem wir ein cooles Design in die kleinen Luftreiniger integrieren.





Airtec entwickelte seine eigenen Designmuster und unterzeichnete eine Lizenzabmachung mit Disney und Marvel, um deren bekannten Trickfiguren zu benutzen. Die Firma konnte rasch die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich lenken:





Egal, wie schön es aussehen mag, ein Luftreiniger wird von den Konsumenten gemieden, wenn er nicht über eine Kerntechnologie verfügt. Airtecs Kerntechnologie ist der “E-Nano Filmfilter”, mit dem Schadstoffe unter permanenter Nutzung der elektrostatischen Kraft eingefangen werden. Das Unternehmen beantragte die Anwendung des Vertrags über die weltweite Zusammenarbeit im Patentwesen, oder PCT, für seinen E-Nano-Filmfilter. Auch erwarb es ein Patent für seinen tragbaren Fahrzeug-Luftreiniger sowie ein Designpatent. Verschiedene andere Funktionen, Bluetooth-Lautsprecher und einen Luftqualitätssensor eingeschlossen, wurden den kleinen Reinigern hinzugefügt, was sie zu technologie-intensiven Geräten macht. Wir wollen das Internet der Dinge nutzen, um einen Luftreiniger mit künstlicher Intelligenz zu produzieren.





Durch den Luftfilter werden Schadstoffe absorbiert und frische Luft nach der Filterung wieder abgelassen. Airtecs Filter lassen sich mit Wasser säubern, so dass sie länger ihre Wirkung erzielen. Airtec wurde als eines der “E-Power 300”-Unternehmen ausgewählt, die vom koreanischen Verband für internationalen Handel sowie der Behörde für kleine und mittlere Unternehmen und der Behörde zur Förderung von Handel und Investitionen gefördert werden. Auch wurde es mit dem Hi Seoul Excellent Product Award ausgezeichnet:





Als das Unternehmen 2013 gegründet wurde, waren nicht so viele Menschen in Korea an kleinen Luftreinigern interessiert. Zuerst wurden unsere Produkte auf ausländischen Märkten anerkannt, etwa in Hongkong, Japan und Taiwan, wo viele Wohnungen sehr klein sind. Die Auslandsmärkte zeigten großes Interesse an unserern Luftreinigern und dem permanenten elektrostatischen E-Nano-Filmfilter. Wir gingen 2015 mit den Luftreinigern, die bekannte Figuren zeigen, in Korea auf den Markt, als die Feinstaubbelastung hier ein ernstes Problem wurde. Unsere Marke, Airtec, hat seitdem stetig an Anerkennung gewonnen. Wir werden unser Geschäftsfeld auf große Luftreiniger und solche für industriellen Zwecke durch die Forschung und Entwicklung ausweiten.