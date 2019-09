Der Straucheibisch oder auch Scharonrose genannt, ist die Nationalblume Südkoreas. Der koreanische Name ist Mugunghwa und bedeutet soviel wie „die unvergängliche Blume“.

In Korea wird der Straucheibisch seit über 2000 Jahren gezüchtet. In einem Geografiebuch, das in China zur Zeit der Streitenden Reiche geschrieben wurde, heißt es, „im Land der Edelmänner gibt es Scharonrosen, die am Abend blühen und am Morgen verwelken.“ Anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und der provisorischen Regierung fand im Unabhängigkeitspark in Seoul ein Mugunghwa-Festival statt. Im gesamten Park verteilt waren 100 verschiedene Sorten von Straucheibischen ausgestellt. Botaniker führten die Gäste durch den Park und erklärten ihnen die kulturhistorische Bedeutung der Pflanzen.