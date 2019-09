NCT 127 treten in diesem Monat in New York auf

© SM Entertainment

Die beliebte Boyband NCT 127 wird in diesem Monat auf einem Wohltätigkeitskonzert in New York auftreten.





Als erste K-Pop-Künstler werden sie auf dem Global Citizen Festival, das am 28. September im Central Park von Manhattan veranstaltet wird, zu sehen sein. Neben NCT 127 werden auch illustre Künstler wie Queen, Alicia Keys, Adam Lambert sowie Hugh Jackman auf der Bühne stehen.

Das Global Citizen Festival gibt es seit 2012 und findet einmal im Jahr statt. Organisiert wird das Musikfest von Global Poverty Project.