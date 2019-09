Hwang Min-hyun von Nu'est singt im Musical mit

© YONHAP News

Hwang Min-hyun von der Boygroup Nu'est tritt in einem Musical auf.





In seiner ersten Schauspielrolle stellt der Sänger den Grafen Axel von Fersen in dem beliebten Musical „Marie Antoinette“ dar. Das Musical startete vor Kurzem in Seoul und wird drei Monate lang auf der Bühne zu sehen sein.





Hwangs Wechsel ins Musicalfach kam unerwartet, da sich der Sänger als ehemaliges Mitglied der beliebten Band Wanna One und nun Mitglied von Nu'est auf dem Höhepunkt seiner K-Pop-Karriere befand.