Die internationale Beliebtheit des K-Pop nimmt immer mehr zu. Die internationalen Fans sind sehr interessiert, wer wohl die nächsten K-Pop-Stars sind.

Derzeit sorgt die Girlgroup Itzy für großes Aufsehen. Denn sie debütierten im Februar dieses Jahres und hatten gleich mit ihrem Debütsong „Dalla Dalla“ die Charts erobert. Auch das jüngste Lied “Icy” von Ende Juli war auf Anhieb beliebt. „Icy“ hat die Spitzenplätze von vielen Musikcharts erobert, was eben für eine neue Gruppe außergewöhnlich ist. Man kann wohl sagen, dass Itzy nicht nur K-Pop-Stars der nächsten Generation, sondern schon jetzt Superstars sind.

Tomorrow X Together sind auch sehr fleißig. Diese Boygroup debütierte einen Monat später als Itzy. Sie haben mit dem Debütalbum die Herzen der internationalen K-Pop-Fans im Sturm erobert, denn das Album kam gleich auf Platz eins der iTunes Album Charts von Amerika. Das Lied „Crown“ wurde in nur 13 Stunden über 10 Millionen Mal gesehen. TXT hat dann schon zwei Monate nach dem Debüt erfolgreich einen Auftritt in den USA absolviert.