Seventeen begeistert 39.000 Fans

Die koreanische Gruppe Seventeen hat mit 39.000 Fans die zweite Welttournee erfolgreich gestartet. Vom 30. August bis 1. September haben die Mitglieder dieser Gruppe in Seoul den Auftakt ihrer Welttournee gefeiert. An den drei Tagen kamen insgesamt 39.000 Fans.

Seventeen veranstalten nach zwei Jahren wieder eine Konzerttour in verschiedenen Ländern, so dass die Fans schon sehr begeistert sind. Seventeen haben viele ihrer Lieder vorgetragen und wollen dann am 16. September noch während ihrer laufenden Konzerttournee mit ihrem dritten Studioalbum aufwarten.