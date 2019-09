Jay Parks Kollaboration mit Yultron kommen bestens an

© YONHAP News

Der Rapper Jay Park hat mit DJ Yultron ein neues Album gemeinsam produziert, das im In- und Ausland auf gute Resonanz gestoßen ist.

Das Album „On Fire“ wurde am 30. August veröffentlicht und gleich am 2. September war es auf Platz eins der iTunes Elektronik Album Charts in den den USA, Korea, Thailand, Vietnam und weiteren Ländern zu finden.

Die prägnanten und heiteren Beats von Yultron passen richtig gut zur klaren und gefühlvollen Stimme von Jay Park. Entsprechend begeistert waren die Fans auf dem ganzen Globus.

DJ Yultron ist vorwiegend in LA aktiv und hat schon mit vielen berühmten Künstlern kooperiert.