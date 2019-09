Kim Dong-ryul _ Am Ende des Sommers

Am Ende des heißen Sommers singen die Zikaden





Ich schlafe meinen Kopf auf ein Buch, das ich langsam gelesen habe, legend ein





Der Ort, den ich aufgesucht habe, ist ein Ort, den ich nur im Traum sehen kann





Ein Ort, der sehr weit entfernt liegt und den man, wenn der Morgen kommt, schnell wieder vergisst





Ich denke, ich sehe jemanden in meinen Erinnerungen, auch wenn ich mir so viel Mühe gebe, kann ich mich nicht richtig an ihn erinnern





Was suche ich nur, mir wird es kühl um die Nasenspitze













책 한 권 ein Buch

사람 한 명 ein Mensch

노래 한 곡 ein Lied