„Yu Hui-yeols Sketchbook“ feiert 10. Jubiläum

© KBS

Es gibt beim Sender KBS 2 eine Musiksendung, die sehr beliebt ist. Da sie, also „Yu Hui-yeols Sketchbook“, so gern gesehen wird, feiert sie in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum. Um diesen erfreulichen Anlass zu feiern hat der Sänger und Komponist sowie Produzent Yu Hui-yeol ein ganz besonderes Projekt gestartet. Es nennt sich „Yu’s K X Musician“. Für dieses Projekt singen auserwählte Musiker gute alte Lieder.

In dieser Woche ist die Gruppe Daybrake dran. Sie werden das Lied „Waltz“ von Yun Sang singen. Das Lied wurde 2014 auf den Markt gebracht. In der letzten Woche hatte die gleiche Gruppe das Lied „Der Brief an dich“ von Licht und Salz gesungen und von vielen eine Gratulationsnachricht erhalten. Darin bescheinigten die Gratulanten, dass die neue Version eben sehr gelungen sei.

Der nächste Interpret, der bei dem Projekt mitwirken wird, ist Ozon. Alle sind schon gespannt, welches Lied neu arrangiert und gesungen wird.