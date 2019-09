Kang Daniel veranstaltet Fantreffen in Bangkok

Der Sänger Kang Daniel ist sehr beliebt. Er hat jüngst ein Fantreffen in Thailand veranstaltet, das schon bei der Probe bei den Fans auf gute Resonanz gestoßen ist.

Kangs Fanmeeting fand also am 7. September in Bangkok statt. Er hatte jüngst sein erstes Soloalbum auf den Markt gebracht und die Stadt besucht, um sich und sein Werk bekannter zu machen.

Schon während der Probe hatten die Fans reagiert. Die Besucher, die vor dem Eintritt vor der Veranstaltungshalle standen, konnten die Lieder schon hören und was machten sie? Sie sangen einfach mit und zwar alle Lieder.

Als dann das eigentliche Event angefangen hatte, tanzten und sangen alle Anwesenden mit.

Kang Daniel hatte sein Fantreffen in Singapur begonnen, und nun wird er noch Taiwan, Malaysia, Australien, die Philippinen und Hongkong besuchen.