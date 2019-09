© Getty Images Bank

Ein Berg mitten im Stadtzentrum? Ein richtiger Berg mit Kiefern- und Laubwald, mit steilen Felsen, mit einer eigenen Seilbahn und mit einem Netz von Wanderwegen? Mitten in der Stadt? Doch das gibt es! Hier in Seoul. Es ist der Namsan, der „Südberg“, 270 Meter hoch, nördlich des Flusses Hangang gelegen. Und den wollen wir heute besteigen. Der Berg mit dem Fernsehturm ist überall in der Stadt zu sehen und es gibt jede Menge interessanter Wege, die auf den Gipfel führen und die alle gut ausgeschildert sind. Mit anderen Worten: Wer auf den Namsan will, kann sich eigentlich gar nicht verlaufen ...