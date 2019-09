Traditionelle Feste in Asien

© Getty Images Bank

China: Mondfest Zhōngqiūjié

In China wird am 15. August nach dem Mondkalender das Mitt-Herbst-Fest, oder Mondfest gefeiert, das neben dem Mondneujahr zu den größten Festen in der Volksrepublik gehört. Chinesen haben um diese Zeit eine Woche frei. Jedes Jahr kommen die Familien aus allen Ecken des Landes zusammen, um Mondkuchen, ein Festtags-Gebäck mit verschiedenen Füllungen, und andere Spezialitäten zu genießen. Die runde Form des Mondkuchens symbolisiert Zusammenkunft und Glück. Zum Mondfest essen die Chinesen gerne Fisch, denn die Aussprache des Wortes Fisch klingt im Chinesischen ähnlich wie „reich werden“.





Zu den Bräuchen gehört es auch, gemeinsam einen Ausflug zu machen und im Freien den leuchtenden Vollmond zu betrachten. Die Straßen werden mit Laternen dekoriert. Früher war es üblich, zum Mondfest Geldgeschenke in einem roten Umschlag zu überreichen. Heutzutage überweist man das Geld über Mobile Messenger. Das chinesische Mondfest stammt bereits aus dem Altertum, in dem die Dunkelheit den Menschen Angst einflößte. Der leuchtende Vollmond wurde daher mit einem großen Fest begrüßt.





Vietnam: Trung Thu

Eines der größten traditionellen Feste in Vietnam, das Laternenfest Trung Thu wird ebenfalls am 15. August nach dem Mondkalender gefeiert, wenn der Mond am hellsten ist.

Zu dieser Zeit werden auf den Märkten Festtags-Gegenstände verkauft, die durch ihre Farbenvielfalt hervorstechen. Beliebt sind Dekorationen in den Farben Gelb und Rot, da diese in Vietnam Glück und Reichtum symbolisieren. Das Laternenfest erfreut vor allem Kinderherzen. Die Kinder ziehen mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und bekommen von den Verwandten Spielzeug geschenkt. Zwar unternimmt man auch in Vietnam Ausflüge und es gibt auch ein gemeinsames Essen mit der Familie, die Berufstätigen haben aber nicht frei und die Kinder gehen wie gewöhnlich zur Schule. Eine Festtags-Spezialität sind die vollmondförmigen Reiskuchen Banh Trung Thu.





Indonesien: Idul Fitri

In Indonesien mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung wird das islamische Fest des Fastenbrechens „Idul Fitri“ groß gefeiert. Idul Fitri fällt auf den ersten Tag des islamischen Monats Shawwal. Dieses Jahr wurde der Festtag des Fastenbrechens, der ein gesetzlicher Feiertag ist, am 5. Juni begangen. Die Menschen in Indonesien hatten im Durchschnitt zwei Wochen arbeitsfrei, um das Ereignis zu feiern. Während dieser Zeit besuchen sie ihre Familien oder unternehmen eine Reise und es kommt jedes Jahr zu einem hohen Verkehrsaufkommen.





An Idul Fitri werden vor allem Geldgeschenke gemacht und neue Kleider geschenkt. Der Feiertag beginnt mit einem gemeinsamen Beten im Freien, der letzten Aktivität des Ramadan. Gemeinsam werden Leckereien verspeist, wie beispielsweise Ketupat, ein Gericht, das aus Reisfüllungen in Palmenblättern besteht. Traditionell werden Angehörige und Freunde um Verzeihung für Fehlverhalten gebeten. In der Nacht vor dem eigentlichen Festtag wird fröhlich getanzt und auf den Straßen finden Paraden und Feuerwerke statt. Dieses Vortagsereignis wird „Takbiran“ genannt.





Nepal: Dashain und Holi

In Nepal wird Anfang Oktober das größte Hindu-Festival Dashain gefeiert. An dem Tag versammelt sich in Kathmandu eine große Zahl von Gläubigen, um sich einem Umzug anzuschließen. Die Menschen tragen traditionelle Kostüme und transportieren Blumen und Erntegaben in einem roten Tuch, die den Göttern geopfert werden. Dabei tanzen und singen die Menschen religiöse Lieder.





Ein anderes wichtiges traditionelles Fest ist Holi, das Fest der Farben, bei dem die Menschen in Nepal etwa im März eine Woche lang das Ende des Winters feiern. Zu den Bräuchen gehört das gegenseitige Bespritzen mit farbigem Wasser. Die Familie kommt zumeist bei den Eltern des Ehemannes zu den Festtagen zusammen und genießt Gerichte aus Fleisch und Gemüse.





Indien: Diwali

In Indien wird am 15. Tag des Hindumonats Kartik, der auf einen Tag im Oktober oder November fällt, das Lichterfest Diwali gefeiert. Dieses Jahr fällt der Tag auf den 27. Oktober. An Diwali kommt die Familie zusammen, um Lichter anzuzünden und zu den Göttern für Weisheit, Glück und Reichtum zu beten. Im ganzen Land sind die Straßen, Häuser und Geschäfte von Lichterketten erleuchtet.





Zum Ritual des Festes gehört, dass die Menschen zu Sonnenaufgang aufstehen und ein duftendes Ölbad nehmen. Man trägt zumeist neue Kleider und beschenkt sich mit Süßigkeiten. Abends gibt es ein Feuerwerk. Das Festessen bereiten häufig die Männer zu. Mit der Verbreitung des Internets kommt es heutzutage auch häufig vor, dass die Menschen Geschenke im Internet frühzeitig bestellen und noch vor dem Festtag die Geschenke abschicken.