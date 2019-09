Yujinbuty interpretiert traditionelle Haarnadeln neu

© Yujinbuty

Das koreanische Unternehmen Yujinbuty ist bekannt dafür, traditionelle Ornament-Haarnadeln neu zu interpretieren. Firmenchefin Ryu Jin:





Mein Unternehmen Yujinbuty stellt Haar-Schmuck unter dem Markennamen Jinccecil her. Das Wort “Jin” stammt von meinem Vornahmen, Ccecil wurde durch die dänische Designerin Cecilie Manz inspiriert. Ich bewundere ihr konzeptuelles Design, und ich wünsche mir, ihr nacheifern zu können. In alten Zeiten trugen die koreanischen Frauen ornamentale Haarnadeln, die Binyeo hießen. Jinccecil bildet die traditionellen Schmucksachen in einer modernen Art nach. Ich hoffe, die traditionellen Ornamente mit modernem Design werden nicht nur den Koreanern gefallen, sondern auch anderen Menschen in der Welt.





Vor der Gründung ihres Unternehmens 2013 arbeitete Ryu zehn Jahre lang als Geschäftsleiterin in der Modebranche:





Zuerst wollte ich eine Modemarke kreieren, weil ich lange Zeit in der Modeindustrie gearbeitet habe. Doch die Einführung einer neuen Marke erfordert viel Zeit und Geld. Also beschloss ich, mit dem Zierschmuckgeschäft zu beginnen, weil der Zugang dazu relativ einfach ist und ich Erfahrung sammeln kann. Ich wollte mich jedoch nicht mit gewöhnlichem Schmuck befassen wie Ohrringen oder Halsketten. Ich war von traditionellen Produkten und kulturellen Relikten angezogen, wie etwa dem traditionellen koreanischen Haus oder Hanok sowie von großartiger Kleidung und den Ornamenten, die in alten Zeiten von der Königsfamilie gezeigt wurden. Ich ging oft ins Museum, um solche Dinge zu erforschen. Eines Tages fiel mein Auge auf den traditionellen Haarschmuck.





Ryu studierte ursprünglich elektronische Kommunikation, doch startete sie ihre Karriere als Geschäftsleiterin eines TV-Homeshopping-Netzes. Sie interessierte sich besonders für traditionelle Kleidung und Zierschmuck. Yujinbuty ist ein Ein-Personen-Unternehmen, das komplizierte Produktionsprozesse für Kleidung vermeidet:





Binyeo sieht zwar allgemein schön aus, gilt aber eher als konventionell oder sogar altmodisch, so dass es die Leute nicht den ganzen Tag tragen wollen. Es kann als spezielles Geschenk gelten. Ich fügte also simples, modernes Design hinzu. In meiner eigenen Version des Binyeo kann das dekorative Teil am Ende, Cham genannt, geändert werden. Mit anderen Worten, verschiedene Typen von Cham können auf einer Haarnadel festgemacht werden, so wie man einen Reifen wechselt oder eine neue Rolle Papier an einer Halterung anbringt. Ich schuf drei verschiedene Themen des Cham: traditionelles Relikt, Alltag und Event. Das traditionelle “Relikt-Cham” zeigt Miniaturen koreanischer Kulturmerkmale, während das “Alltags-Cham” jeden Tag getragen werden kann, etwa in der Schule oder bei der Arbeit. Das “Event-Cham“ ist als Geschenk zu speziellen Gelegenheiten gedacht, es kann mit bestimmten Formen von Tierkreiszeichen oder Geburtssteinen dekoriert werden.





Früher banden die Koreanerinnen nach der Heirat ihr langes Haar zu einem Haarknoten zusammen. Das Binyeo wurde benutzt, den Knoten festzumachen. Es war nicht nur Zierde, sondern repräsentierte auch den Status der Trägerin. Der gewölbte Teil an einem Ende wird auch Binyeo-Kopf genannt. Binyeo gab es aus Gold, Silber, als Perlen-, Jade-, oder Bambus-Schmuck. Der Binyeo-Kopf hatte verschiedene Formen, etwa als Drache, als Mandarinente, was ein Symbol der Liebe ist, sowie als Pfingstrose:





Die größte Herausforderung war es, die traditionellen Elemente in der modernen Version des Binyeo aufzunehmen und ihre Bedeutung an die Träger zu übermitteln. Ich entschied mich, Designs zu kreieren, die für Zeit, Ort und Gelegenheit passten. Ich unternahm umfassende Forschungen, suchte die relevanten Daten heraus und reiste sogar in die verschiedenen Regionen, um bestimmte Binyeo-Dinge selber zu sehen.





© YujinbutyDas “traditionelle Relikt-Cham” zeigt kulturelle Relikte wie etwa das Sungnyemun-Tor oder die große Glocke des Königs Seongdeok aus dem 8. Jahrhundert. Es dauerte mehr als ein Jahr, um die Miniaturen oder winzigen Formen zu erschaffen. Yujinbuty schlug zudem verschiedene Wege des Gebrauchs der neuen Binyeo-Typen vor, so dass die Träger den Haarschmuck einfacher tragen können. Die Nadeln werden in verschiedenen Farben und Größen angeboten. Auch im Ausland kamen die Produkte gut an:





Ich führte meine Produkte zum ersten Mal 2016 bei der Modemesse Chic in Shanghai vor. Glücklicherweise erhielt ich Aufträge von Käufern. Für sie war das traditionelle koreanische Ornament eher ungewöhnlich, aber sie waren von den Binyeo-Produkten angezogen, die sie dank des modernen Designs täglich tragen konnten. Ich war von der positiven Aufnahme begeistert. Seitdem nehme ich regelmäßig an Modeausstellungen teil. Ich denke, mein Binyeo gibt es in 4500 Variationen, wenn man die Farben und Größen berücksichtigt. So gibt es ein Binyeo-Teil mit dem gleichen Design in fünf oder sechs verschiedenen Farben. Es war erstaunlich, dass die Käufer bei der Veranstaltung in Shanghai bereit waren, meine Produkte zu bestellen. Sie dachten wahrscheinlich, dass mein Unternehmen gut auf die Messe vorbereitet war, obwohl es meine erste Schau war.





Yujinbuty gilt jetzt als Zierschmuck-Spezialist, der auch im Ausland anerkannt ist. Die Produkte des Unternehmens kommen ebenfalls auf dem heimischen Markt bei den Verbrauchern gut an, was auch in der Auszeichnung mit dem Hi Seoul Excellent Product Award der Seouler Unternehmensbehörde zum Ausdruck kommt.