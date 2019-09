Die Zinspolitik der US-Notenbank

© YONHAP News

Weltweit richtet sich die Aufmerksamkeit einmal mehr auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve in dieser Woche. Die Fed könnte angesichts der Sorgen um eine wirtschaftliche Rezession und des Handelskriegs mit China erneut ihren Leitzins senken. Zum Thema sagt der Leiter des Global Economic Research Institute, Kim Dae-ho:





Die Federal Reserve wird am 17. und 18. September eine reguläre Sitzung ihres Offenmarktausschusses, FOMC, abhalten, der wichtige Entscheidungen über die Zinsen trifft. Die Fed senkte am 31. Juli den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Das war im Vergleich zu der Erwartung, dass eine Reduzierung um 0,5 Punkte erfolgt, eine geringfügige Anpassung. Die ganze Welt beobachtet gespannt, ob eine weitere Zinssenkung erfolgt, da die Fed-Entscheidung nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern auch die Weltwirtschaft beeinflussen wird.





Der Zinsschnitt im Juli war der erste der Fed seit der globalen Finanzkrise 2008. Die Herabsetzung signalisierte das Ende der geldpolitischen Normalisierung. Anfang dieses Monats wies der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession in den USA zurück. Doch bekräftigte er, dass die Fed so handeln werde, dass die Wirtschaft weiter wachse:





An der Börse Chicago Mercantile Exchange werden Futures auf der Grundlage der Aussichten für Zinsanpassungen gehandelt. Eine Analyse des Handels zeigt, dass eine große Mehrheit von 90 Prozent der Investoren erwartet, dass der Zinssatz um mehr als einen Viertelpunkt reduziert wird. Sie sagen, dass sich die amerikanische Wirtschaft in einem schlechteren Zustand befinde als erwartet. Ein Index habe gezeigt, dass das verarbeitende Gewerbe zum ersten Mal in drei Jahren geschrumpft sei. Auch weisen sie darauf hin, dass die Verbraucherpreise in den USA unter dem Inflationsziel der Fed blieben.





Allgemein wird eine weitere Senkung von zunächst 0,25 Punkten erwartet. Die globale Wirtschaft zeigt aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China Anzeichen einer Rezession. Darauf könnte die Fed also mit einem weiteren Minischritt antworten:





Die Zinsentscheidung der Fed wird die Geldpolitik zahlreicher anderer Länder beeinflussen. Wenn der Leitzins in den USA sinkt, könnte auch der Dollar an Wert verlieren. Ein schwächerer Dollar wird andere wichtige Währungen wie den Yen oder den Euro stärken. Eine Zinssenkung der USA wird andere Länder veranlassen, dem Schritt zu folgen.





Eine Reihe von Ländern, Neuseeland, Indien und Thailand eingeschlossen, hat ebenfalls ihre eigenen Basiszinsen herabgesetzt. Die Unsicherheiten infolge des Handelskriegs der USA mit China sowie der langsameren Wirtschaftsentwicklung in Europa werden den generellen Trend zur geldpolitischen Lockerung beschleunigen:





Der Welthandel ist wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und anderer ungünstiger Handelsfaktoren stark zurückgegangen. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten fallen weltweit. Viele sind der Meinung, dass es nötig ist, die Zinsen zu senken, um die Weltwirtschaft zu beleben. Einige Länder befinden sich zudem in einem Währungskonflikt. Ein Handelsstreit bricht aus, wenn Länder mehr Produkte exportieren, aber weniger importieren wollen. Sie könnten daher den Wert ihrer Währungen heruntersetzen, um die Exporte zu steigern.





Nach der Finanzkrise 2008 verfolgten Zentralbanken weltweit eine Politik der extrem niedrigen Zinsen. Doch die Fed erhöhte allein im vergangenen Jahr den Leitzins vier Mal, was Industrieländer und aufstrebende Wirtschaften dazu veranlasste, die Geldpoltik zu straffen. Eine weitere Zinssenkung der USA könnte also auch die Bank of Korea dazu bewegen, ihren Leitzins im Oktober sowie im nächsten Jahr anzupassen. Der Zinssatz könnte zum ersten Mal auf unter ein Prozent fallen:





Zinssenkungen bedeuten, dass sich die Last der Unternehmen, Darlehenszinsen zu zahlen, verringert. Sie könnten daher ihre Produktion erhöhen, ohne mehr Geld auszuleihen. Niedrigere Zinsen nutzen vor allem Unternehmen mit hohen Schulden. In diesem Sinne könnten Zinssenkungen gute Nachrichten sein für die koreanische Wirtschaft, die stark vom Außenhandel abhängt.





Doch selbst niedrige Zinsen helfen der Wirtschaft nicht unbedingt weiter, wenn diese sich in einem schlechten Zustand befindet. Doch in der jetzigen Lage könnte eine Zinssenkung durch die Fed helfen, wirtschaftliche Unsicherheiten zu überwinden.