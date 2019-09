Flaggen mit politischem Sinninhalt bei Sportveranstaltungen sorgen für Kontroversen

© YONHAP News

Das geplante Zeigen der umstrittenen japanischen Flagge der aufgehenden Sonne bei den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Tokio sorgt für Kontroversen. Vor diesem Hintergrund weckt ein Verbot des Mitbringens von Flaggen mit politischem Sinninhalt in US-amerikanische Fußballstadien für Aufmerksamkeit. Denn der US-Verband vetritt eine ganz andere Auffassung als das japanische Olympia-Komitee.





Das Organisationskomittee der Olympischen Spiele 2020 in Tokio teilte neulich seinen Standpunkt mit, dass es das Mitbringen der Flagge der aufgehenden Sonne zu den olympischen Wettkampfstätten als nicht problematisch betrachte. Die südkoreanische Regierung hatte neulich in einem Schreiben an IOC-Chef Thomas Bach gefordert, dass die Flagge, ein Symbol der imperialistischen Aggressionen Japans, bei den Spielen in Tokio nicht benutzt werden dürfe. Das IOC hatte daraufhin die Position mitgeteilt, dass das Komitee eventuelle Bedenken in Bezug auf die Flagge der aufgehenden Sonne zum Zeitpunkt der Spiele in Tokio von Fall zu Fall prüfen wolle. Dies wird de facto als Genehmigung der Nutzung der Flagge verstanden.





Im Kontrast dazu steht das Vorgehen der nordamerikanischen Fußball-Liga Major League Soccer. Nach Angaben von Fox Sports habe die MLS einer Gruppe von Fans der Mannschaft Portland Timbers für drei Spiele einen Zutritt ins Stadion verboten. Grund war, dass sie im Spiel gegen Real Saltlake die Fahne der Eisernen Front geschwenkt hatten. Sie hatten damit gegen das Verbot des Mitbringens von Flaggen mit einer politischen Botschaft ins Stadion verstoßen. Die Fans hatten erfolglos gegen die Maßnahme der Fußball-Liga protestiert.





MLS-Präsident Mark Ebert sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Liga vertrete den Standpunkt von zahlreichen Fußballfans, die in die Stadien kommen, um die Spiele zu genießen. Fußballstadien seien kein Ort für die Verbreitung politischer Ansichten.