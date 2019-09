Japan: Gold für Altersvorsorge begehrt

© YONHAP News

In Japan steigt die Nachfrage nach Gold drastisch an. Trotz eines gegenwärtigen Rekordhochs beim Goldpreis entschließen sich private Anleger, ihre Goldbestände zu behalten oder Neues hinzuzukaufen.





Laut der Zeitung „Nihon Keizai“ lägen die Gründe für den derzeitigen Goldrausch vor allem in der Angst, im Alter keine Reserven zu haben. Auch Unsicherheiten angesichts des nächsten Zinsschritts der US-Notenbank trieben den Goldpreis in die Höhe. Ein Ehepaar, das neulich bei einem Juwelier in Tokio 500 Gramm Gold gekauft hatte, sagte, man könne nicht wissen, wie sich die Wirtschaftslage in 20 Jahren entwickelt habe. Mit Gold erlebe man, anders als mit Wertpapieren, keinen Totalverlust. Es beruhige sie, Gold zu besitzen.





Nach Stand von Anfang September betrug der von japanischen Goldhändlern angegebene Preis für ein Gramm des Edelmetalls um die 5.500 Yen, etwa 46 Euro. Der Goldpreis stieg damit auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Trotzdem halten sich Anleger in Japan mit Verkäufen zurück. Ein Mitarbeiter des Edelmetallherstellers Tanaka-Kikinzoku bestätigte, dass die von privaten Anlegern veräußerte Goldmenge deutlich geringer ausfalle.





Während zuvor Gold vorwiegend aus spekulativen Gründen erworben wurde, zeichne sich seit einiger Zeit der Trend ab, Gold als sichere Anlage fürs Alter zu behalten. Dementsprechend groß seien die Ängste der Japaner, im Alter nicht genügend für die Bestreitung des Lebensunterhalts zu haben. Ein Ehepaar benötigt nach dem Eintritt in den Ruhestand neben der öffentlichen Rente noch eine zusätzliche Summe von bis zu 20 Millionen Yen, etwa 167.000 Euro, wenn es weitere 20 bis 30 Jahre seinen Lebensstandard weitgehend aufrechterhalten will. Dies geht aus einem Bericht der japanischen Finanzbehörde hervor.