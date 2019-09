Maskottchen für Winterspiele 2022 in Peking vorgestellt

© YONHAP News

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat die Maskottchen der Winterspiele vorgestellt. Bei einer Zeremonie in der Shougang Eishockey Arena in der chinesischen Hauptstadt präsentierte das Komitee den Glücksbringer, der einen Panda darstellt und auf den Namen Bing Dwen Dwen hört. Auch das Maskottchen für die Paralympischen Winterspiele, Shuey Rhon Rhon, eine Figur aus einer traditionellen chinesischen roten Laterne, wurde vorgestellt.





Der Panda Bing Dwen Dwen ist in Eis gehüllt und mit einem farbigen Oval um das Gesicht versehen. Die ovale Form stehe dem Organisationskomitee zufolge für die Eislaufbahnen und den Mobilfunkstandard 5G, der bei den Winterspielen in Peking Standard sein soll. Die einem Astronauten oder Taikonauten ähnelnde Figur symbolisiere die Zukunftsforschung und unermessliche Möglichkeiten. Das Bing in dem Namen „Bing Dwen Dwen“ steht für Eis und Dwen Dwen für stark und lebendig.





Der Name des Maskottchens der Paralympischen Winterspiele, Shuey Rhon Rhon, ist eine Kombination aus den Wörtern Schnee, Integration und Toleranz. In China stehen die traditionellen roten Laternen für eine reiche Ernte, Gratulation und Warmherzigkeit.