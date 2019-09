‘The Bad Guys: Reign of Chaos’ erobert an den Feiertagen die Kinocharts

Der Actionfilm mit Ma Dong-suk bzw. Don Lee hat während der Chuseok-Feiertage die Spitze der südkoreanischen Kinocharts erobert.





Am Vorabend der Chuseok-Feiertage liefen gleichzeitig drei koreanischen Filme an: „The Bad Guys: Reign of Chaos“, „Tazza: One Eyed Jack“ und „Cheer Up, Mr. Lee“. Groß war daher die Spannung, welcher der drei Filme sich während der lukrativen Chuseok-Feiertage behaupten wird.





Gewinner war am Ende der Film „The Bad Guys“ mit Ma Dong-suk, der während der Feiertage von Donnerstag bis Sonntag 2,41 Millionen Kinotickets verkaufte. Bei dem Kinofilm handelt es sich um ein Spin-Off der Fernsehserie „Bad Guys“ aus dem Jahr 2014.