Erlebnisprogramm für die Zubereitung des Reiskuchens Songpyeon

© YONHAP News

Eine Kursleiterin erklärt die Bedeutung des Chuseok. Die Teilnehmer erfahren, dass an dem Tag davor viele Gerichte wie Tofu, verschiedene Gemüsepfannkuchen, Fischgerichte und Tarosuppe zubereitet werden, die man dann an Chuseok gemeinsam mit der Familie genießt. Unter den Spezialitäten, die an Chuseok nicht fehlen dürfen gehört auch der Reiskuchen mit süßer Sesam oder Bohnenfüllung Songpyeon. Im Nationalen Volkskundemuseum in Seoul fand über das Wochenende für ausländische Mitbürger, ein reichhaltiges Programm zum Erleben des koreanischen Erntedankfestes statt. Das Zubereiten des Reiskuchens Songpyeong stieß auf besondere Resonanz. An dem Tag nahm eine Gruppe von etwas 30 Personen des Seoul Global Cultural Center, an dem Programm teil. Das Seoul Global Cultural Center bietet allen länger in Seoul lebenden Ausländern viele kostenlose oder günstige Kurse in vielen unterschiedlichen Gebieten an.