Pubertät mit roten Wangen will die Jugend motivieren

Die Indiegruppe Pubertät mit roten Wangen hat am 10. September ein neues Minialbum herausgegeben. Besonders das Lied „Workaholic“ aus dem neuen Werk ist beliebt. Es richtet sich an Workaholics, die von der Arbeit immer so geschafft sind.

Das Album trägt den Titel “25”, auch das zeigt bereits, dass es sich speziell an die Jugend richtet, d.h. Menschen um die 25 Jahre. Zum Beispiel ist das Lied „25“ ein Brief an sich selbst, als man 25 Jahre alt war und die Welt noch nicht richtig kannte. Das Mitglied Ahn Ji-young hat den Text und die Melodie geschrieben. Bei den Fans stößt das Konzept auf viel Gefallen.