Wie verbrachten die Stars Chuseok?

© Big Hit Entertainment

Die Koreaner haben am Donnerstag, Freitag und Samstag letzter Wochenende das Erntedankfest Chuseok gefeiert. Man hatte also vier Tage am Stück frei. Diese Zeit nutzten die meisten, um Familie und Verwandte zu besuchen oder um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Was haben wohl die K-Pop-Stars während der Feiertage gemacht?

Für K-Pop-Sänger wie BTS, Twice, Monsta X und weitere war es eine willkommene Gelegenheit gewesen, sich auszuruhen und zu erholen. Denn diese Sänger waren zuletzt ständig auf Tour und das nicht nur in Korea, sondern weltweit.

BTS hatten sich schon vor den Feiertagen offiziell in den Urlaub verabschiedet und schon einiges unternommen. Einige Mitglieder haben eine Reise gemacht, manche haben Familie und Freunde getroffen und ihre Freizeit so gestaltet, wie es andere Gleichaltrige auch tun. Nun wollen sich die Jungs aber wieder an die Arbeit machen, zur Freude der Fans. Auch die Mitglieder von Twice hatten angegeben, die Familie besuchen zu wollen. Sie wollten einfach mal über die Feiertage Tochter, Ekelin oder Nichte sein und nicht die großen Stars. Das haben auch die Mitglieder von Stray Kids und Itzy gesagt.

Die Mitglieder von Super Junior wollten die freie Zeit nutzen, um ihr neues Album fertigzustellen. Auch Lee Chan-hyuk von Akdong Musician bereitet sich gerade auf sein Comeback vor.