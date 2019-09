Lee Chan-hyuk von Akdong Musician will Roman schreiben

© YG Entertainment

Das Mitglied Lee Chan-hyuk von Akdong Musician hat seinen Wehrdienst absolviert und will nun wieder richtig aktiv werden. Aber nicht nur als Sänger, sondern auch als Schriftsteller.

Am 11. September hatte der große Bruder des Geschwisterduos auf Instagram geschrieben, dass er schon über ein Jahr an einem Text gearbeitet habe. Endlich habe er den Text fertigstellen und so auch als Romanautor debütieren können. Das Buch hänge inhaltlich mit dem dritten Album, das am 25. September herauskommen wird, zusammen.

Das Buch konnte man schon ab 17. September vorbestellen und offiziell wird es am 26. im Handel erhältlich sein. Buch und Album, eine spannende Kombination!