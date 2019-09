Solosängerin Son Seungyeon veröffentlicht Lied für Amerika

© 24th Street

Die koreanische Sängerin Son Seungyeon hat ein neues Lied veröffentlicht, das von US-Billboard umgehend genauestens beleuchtet wurde.

Am 13. September war auf der Internetseite von Billboard ein ausführlicher Bericht über die Koreanerin zu lesen. Billboard meinte, dass Son eine der berühmtesten Sängerinnen in Korea sei. Und sie habe nun ein Lied in englischer Sprache veröffentlicht, um damit an die Pforte der US-amerikanischen Musikindustrie zu klopfen.

Das Lied „I‘m not a Warrior” wurde vom Komponisten Walter Afanasieff, der auch für „My Heart will go on“ von Celine Dion verantwortlich zeichnet, geschrieben. Es ist eine Ballade.

Das Lied wurde am 13. September zunächst in Korea veröffentlicht und wird am 19. September international erhältlich sein.