Am gestrigen Sonntag wurde am Chamseongdan -Altar auf dem Berg Manisan auf Ganghwado das Feuer für die nationalen Sportmeisterschaften entzündet. Die nationalen Sportmeisterschaften fanden erstmals zur Zeit unter der japanischen Kolonialherrschaft statt und feiern in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum. Der Gastgeber Seoul trägt die Wettbewerbe erstmals nach 33 Jahren wieder aus. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Bürgern ein ergreifendes Sportfest des Friedens und der Eintracht zu veranstalten.





Mit der Entzündung des Feuers begann der Fackellauf, der als ein einmaliges Spektakel von bisher größtem Umfang gestaltet wird. Die Flamme wird 13 Tage lang, die bisher längste Strecke von 2019 Kilometern getragen. Es nimmt die bisher größte Zahl von 1.100 Fackelläufern daran teil. Die Zahl 1.100 trägt die Bedeutung in sich, dass Seoul mit 10 Millionen Bewohnern das 100. Jubiläum des Sportfestes begeht. Unter den Fackelläufern sind unter anderem Fußballtrainer Jeong Jeong-yong, der Südkorea bei der U-20-WM ins Halbfinale geführt hat, Schauspielerin Han Su-yeon, Urenkelin des Unabhängigkeitsaktivisten Kim Sun-oh und der ehemalige Soldat Ha Jae-heon, der durch eine Minenexplosion in der demilitarisierten Zone verletzt wurde und danach zum Rudersport wechselte.





Erstmals wird das Feuer an mehreren Orten des Landes entzündet. Nach der Entfachung des Feuers auf dem Manisan-Berg, der im Westen des Landes liegt, flammt das Licht am Donnerstag ganz im Osten, auf den Felseninseln Dokdo, auf. Danach wird das Feuer am Imjingak, im Norden, und auf der Insel Marado im Süden entzündet.Die an den jeweiligen Orten entzündeten Flammen werden durch das Land getragen und am Sonntag in Seoul zusammengeführt.





Die Stadt Seoul will in der Hoffnung auf eine gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 in Seoul und Pjöngjang die Flamme der nationalen Sportmeisterschaften, so wie das Feuer der Olympischen Spiele 1988 in Seoul, ewig bewahren.





Die Wettbewerbe finden vom 4. bis 10. Oktober eine Woche lang statt. Die Sportler mit Behinderung gehen ab dem 15. Oktober an den Start. Die Maskottchen der Spiele sind Haeddi und Haeon. Beide Figuren sind der legendären Kreatur Haechi, die das Wahrzeichen von Seoul ist, nachempfunden.