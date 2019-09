Die wichtigsten Sportler der letzten 50 Jahre

© JOONGANGILBOPLUS

Die populäre Sportzeitung Ilgan Sports feiert ihren 50. Geburtstag. Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1969 waren zahlreiche Sportstars in den Schlagzeilen. Anlässlich des 50. Jubiläums hat Ilgan Sports die 50 wichtigsten Sportler der letzten 50 Jahre ausgewählt.

Auf der Liste steht unter anderem der Wrestler Kim Il, der in den 1960er Jahren bis Mitte der 70er Jahre in Korea und Japan als König des Kopfstoßes höchste Popularität genoss. Kim war Heavy Weight Champion der WWE Championship und Titelträger mehrerer asiatischer Championship-Wettkämpfe. Kim Il war für seine Landsleute ein Held in einer Zeit der Armut.

Groß gefeiert wurde auch der Ringer Yang Jung-mo, der bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal das erste olympische Gold für Südkorea gewann. An dem betreffenden Sonntag gaben die Zeitungen Sonderausgaben heraus, um über Yangs Goldmedaillengewinn zu berichten. Der Ringkämpfer gewann auch die Asienspiele 1974 in Teheran und 1978 in Bangkok.

Die Tischtennisspielerin Lee Erisa bekam ebenfalls einen Eintrag in die Liste der wichtigsten Sportstars. Lee gewann mit der Mannschaft die Weltmeisterschaft 1973 in Sarajevo und holte damit den ersten Titel in einer Balldisziplin bei einem internationalen Turnier. Ihr Sieg löste unter Koreanern damals einen Tischtennis-Boom aus.

Eine unbestrittene Sportlegende ist der ehemalige Fußballspieler Cha Bum-kun, der 121 Treffer in der Bundesliga erzielte und der bisher beste koreanische Torschütze in einer europäischen Liga ist. Mit der Nationalmannschaft bestritt Cha 136 Spiele und erzielte den noch ungebrochenen Rekord von 58 Toren.

Zu den wichtigsten Sportstars des letzten halben Jahrhunderts zählt auch die ehemalige Tischtennisspielerin Hyun Jung-hwa, Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul siegte sie im Doppel mit Yang Young-ja. Als erste koreanische Sportlerin wurde Hyun 2010 in die ITTF-Hall of Fame aufgenommen. Nach dem Ende ihrer Karriere als aktive Sportlerin hat keine koreanische Tischtennisspielerin mehr die Weltspitze erreicht.

Einen Meilenstein setzte Kim Soo-nyung im Bogenschießen. Die charismatische Sportlerin wurde 1987 im Alter von 16 Jahren in die Nationalmannschaft aufgenommen. Ein Jahr später gewann sie in Seoul olympisches Gold im Einzel und mit der Mannschaft. 1992 in Barcelona holte sie Gold mit der Mannschaft und Silber im Einzel. Insgesamt gewann sie sechs und damit die bisher höchste Zahl an Olympischen Medaillen. 35 mal stellte sie einen Weltrekord auf.

Zu den beliebtesten Sportstars zählten auch Baseballspieler Park Chan-ho, der als erster Koreaner in die US-Major-League vorstieß sowie Profilgolferin Park Se-ri. Park Se-ri verzeichnete als erste koreanische Profigolferin auf der LPGA-Tour zahlreiche Erfolge. Unter anderem gewann sie als bis dahin jüngste Spielerin die US Open. Die fünffache Major-Siegerin wurde 2007 in die World Golf Hall of Fame aufgenommen.

Auf der Liste steht auch der Marathonläufer und Olympiasieger Hwang Young-jo. Hwang gewann 1992 in Barcelona, das erste olympische Leichtathletik-Gold für Südkorea.

Unter die besten 50 wurde auch der ehemalige Fußballspieler Park Ji-sung gewählt, der mit der südkoreanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2002 in Korea-Japan bis ins Halbfinale einzog. Park spielte danach in den Niederlanden bei PSV Eindhoven und später in der Premier-League unter anderem bei Manchester United.