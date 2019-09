Naver Business Platform ist Spezialist für Cloud-Dienste

© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

Wir stellen Ihnen diesmal Naver Business Platform, oder NBP, den Cloud-Diensteanbieter des führenden südkoreanischen Webportals Naver vor. Kim Su-bin ist für das Marketing der Naver Cloud-Plattform verantwortlich:





NBP ist die erste koreanische Cloud-Plattform, die ihre Dienste einer internationalen Organisation angeboten hat. Für die Auswahl mussten wir uns dem Wettbewerb mit einer Vielzahlt großer Cloud-Dienste aus der ganzen Welt stellen. Sie alle hatten ihren spezifischen Wettbewerbsvorteil. Doch unsere regionalen Datenzentren weltweit und überlegene Sicherheitstechnologie erhielten eine gute Bewertung. Die Teilnehmer an den Tests in Afrika, Frankreich und Belgien zeigten, wie effektiv ihre Cloud-Dienste arbeiten. Unsere Plattform besonders in Deutschland erwies sich als hervorragend, was die Geschwindigkeit anging, und unser Kundenservice zeichnete sich ebenfalls durch seine Geschwindigkeit und Qualität aus. Wir gewannen den Wettbewerb dank der hohen Allgemeinbewertung.





Cloud Computing bietet eine IT-Infrastruktur über das Internet, so dass sich die Nutzer den Zugang zu Daten zu jedem Zeitpunkt und praktisch an jedem Ort verschaffen können. Die Dienste werden vor allem von Unternehmen und Institutionen genutzt, und IT-Firmen in Südkorea und anderen Ländern kämpfen um größere Marktanteile. NBP konnte in einem Markt große Aufmerksamkeit auf sich lenken, der von IT-Riesen wie Amazon Web Services, Google und Microsoft beherrscht wird:





NBP wurde 2009 von Naver ausgegliedert. Davor unterstützte es die IT-Infrastruktur verschiedener Naver-Dienste als eine interne Enheit. Naver umfasst das Webportal, einen Live-Video-Streamingservice, der V Live heißt, die Foto-Bearbeitungsapp SNOW sowie den mobilen Messengerdienst Line. Auf der Basis unserer eigenen Technologien brachte NBP im April 2017 die Naver Cloud-Plattform heraus, um Cloud-Dienste für einzelne Nutzer und Unternehmen bereitzustellen.





Tatsächlich wurde Besorgnis geäußert, als NBP 2017 einen neuen Cloud-Dienst einführte, da der Markt von globalen Unternehmen beherrscht wurde:





NBP ist ein globaler Cloud-Dienste-Anbieter mit Hauptsitz in Korea. Das ist eine unserer Stärken. Unsere Kunden spüren keine Unannehmlichkeiten, die sie oft haben, wenn sie ähnliche Dienste in anderen Ländern nutzen. Wir bieten die gleichen Dienstleistungen und Funktionen an, doch zu vernünftigeren Preisen. Wir haben durch globale Dienste wie V Live jahrelang Erfahrung gesammelt, so dass dies für lokale Unternehmen eine große Hilfe ist, die ausländische Märkte erschließen oder ausländische Firmen, die ihre Dienste in Korea einführen wollen. Zweitens, unsere Kunden können Navers einzigartige Technologien auf ihre eigenen Dienste über die Cloud anwenden. Unser Kundendienstzentrum ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr besetzt.





NBP bemühte sich, die Sicherheitstechnologie zu erwerben, die für die Kunden, die Cloud-Dienste benutzen, vor allem wichtig ist:





Wir haben das CSA STAR-Zertifikat erworben, das zeigt, dass unsere Sicherheitstechnologie international anerkannt wird. Auch erhielten wir ein internationales Standardzertifikat für die Sicherheit von Gesundheitsinformationen. Das heißt, die Nutzer können auf unserer Cloud-Plattform sicher mit persönlichen Informationen über ihre Gesundheit umgehen. Wir nehmen an großen staatlichen Medizinprojekten wie Dr. Answer und P-HIS, das für Post, Precision, Personalized Hospital Information System steht, teil. Wir sind auch in den Finanzsektor vorgestoßen. Anfang dieses Jahres unterzeichneten wir eine Geschäftsvereinbarung mit KOSCOM, einem IT-Systemanbieter der Korea Exchange, um gemeinsame Cloud-Computingdienste speziell für Finanzinstitutionen zu gründen.





STAR, was für Security, Trust und Assurance Registry steht, ist ein Register von Sicherheitskontrollen für Cloud-Anbieter, das von British Standards Institution und der Cloud Security Alliance in den USA organisiert wird. NBP ist die erste koreanische Firma mit einem CSA STAR Gold-Zertifikat:





Wir bemühen uns nach Kräften, jeden Monat fünf oder sechs neue Dienste hinzuzufügen. Wir konzentrieren uns auf die Erweiterung der Cloud-Dienste in Korea, um die sogenannte “Daten-Souveränität” sicherzustellen, die im öffentlichen, medizinischen und finanziellen Bereich als wichtig angesehen wird. Wir haben auch ein neues Programm, das Green House heißt, um Startup-Unternehmen in Korea zu unterstützen. Sie benötigen die Hilfe, weil es für die kleinen Firmen sehr schwierig ist, mit beschränkten Mitteln neue Dienste einzuführen. Wir hoffen, durch unser Programm helfen zu können, die nötige Infrastruktur, wie etwa Cloud-Dienste, zu schaffen.