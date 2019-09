Ära der faltbaren Smartphones beginnt

© YONHAP News

Faltbare Smartphones haben eine neue Ära der mobilen Geräte eingeläutet. Das Galaxy Fold von Samsung Electronics war nach seiner Marktpremiere am 6. September ausverkauft. Welche neuen Funktionen bringt das neue Gerät? Zum Thema sagt Professor Kim Yeon-hak von der Graduiertenschule für Technologiemanagment an der Sogang-Universität:





Das Galaxy Fold wurde bei seiner Einführung enthusiastisch aufgenommen. Der erste Bestand des neuen Smartphones, etwa 5000 Einheiten, war in nur zwölf Minuten ausverkauft. Samsung Electronics stellte etwa 15.000 Geräte für die zweite Vorbestellung bereit, die bereits nach zehn Minuten zu Ende war. Es scheint, als ob frühe Nutzer extrem neugierig auf den gänzlich neuen Gerätetyp waren. Das faltbare Smartphone stellt in der Tat eine neue Ära der mobilen Technologie dar. Die erste Ausgabe von Smartphones, die derzeit in Gebrauch sind, gab es 2007 mit dem iPhone von Apple. In Korea wurden die Smartphones 2009 eingeführt. Die Verbraucher tendieren dazu, mit einem Produkt unzufrieden zu sein, das zehn Jahre lang genutzt wird, egal, was es ist. Es ist schwierig, weitere technologische Entwicklungen des Produkts zu erwarten. Zu einer Zeit, da sich das Wachstum für Smartphones als schleppend erweist, wird das klappbare Telefon vermutlich die stagnierende Smartphone-Industrie beleben.





Das Galaxy Fold kostet fast 2,4 Millionen Won, oder mehr als 2000 Dollar. Trotzdem zeigten zahlreiche Verbraucher großes Interesse. Das Gerät wird bereits auf lokalen Online-Märkten für den Verkauf aus zweiter Hand gehandelt. Einige Verkäufer bieten ihr Gerät auf einer ausländischen Website für über 4000 Dollar an:





Das faltbare Mobilgerät verbindet Eigenschaften von Smartphones und Tablets. Wenn aufgeklappt, wird es zum Tablet mit einem größeren Bildschirm, auf dem der Nutzer verschiedene Funktionen gleichzeitig aufrufen kann. Das neue Gerät kann mit drei verschieden Apps auf dem Bildschirm arbeiten. Nutzer können zum Beispiel eine Textnachricht versenden oder Musik hören, während sie über das Telefon sprechen. Das faltbare Telefon umfasst verschiedene bequeme Funktionen, die in herkömmlichen Smartphones noch nicht existieren.





Wenn das Galaxy Fold zur Hälfte aufgeklappt ist, hat es ein 4,6 Zoll großes Display. Aufgefaltet wird dieses 7,3 Zoll groß. Eine andere Besonderheit ist, dass das Gerät bis zu sieben Anwendungen auf einmal laufen lassen kann. Sie können sich ein Video auf der linken Hälfte des Displays anschauen, während Sie auf der rechten Seite im Internet surfen oder chatten:





Während Samsung das erste Unternehmen war, aufklappbare Smartphones auf den Markt zu bringen, planen einige chinesische Firmen, ihr eigenes auffaltbares Smartphone einzuführen. Huawei hat sein Mate X-Modell bereits einige Male vorgeführt, doch wartet es noch aufgrund einiger Strapazierprobleme auf die kommerzielle Verbreitung. Das chinesische Technologieunternehmen will sein faltbares Gerät im nächsten Monat auf den Markt bringen. Fürs Erste wird der Markt für klappbare Smartphones von zwei größeren Anbietern beherrscht, von Samsung in führender Position und dahinter Huawei.





TCL aus China hat sein jüngstes aufklappbares Smartphone-Modell bei der Messe für Verbraucherelelektronik IFA 2019 in Berlin vorgestellt. Apple könnte im nächsten Jahr folgen. Auch Motorola und Xiaomi bereiten eine Markteinführung vor:





Der Markt wird sich erweitern, obgleich die Prognosen, wie schnell das sein wird, voneinander abweichen. Einige sagen, dass 2019 etwa eine Million auffaltbare Smartphones verkauft werden, andere sehen die Zahl bei 300 000 bis 400 000 wegen der Verzögerungen bei den ersten Auslieferungen von Galaxy Fold und Mate X um fünf bis sechs Monate. Doch vom nächsten Jahr an wird der Markt sich dank des 5G-Netzes rasch vergrößern, das rund um die Welt aufgebaut wird. Ich schätze, dass 2023 mehr als 40 Millionen klappbare Smartphones verbreitet sein werden. Das wäre eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 100 Prozent.





Seit 2007 wurden jedes Jahr mehr als 400 Millionen Smartphones verkauft. Doch der Markt befindet sich angesichts fehlender Wachstumsmotoren in einem Tief. Unter diesen Umständen bringen die faltbaren Smartphones eine frische Brise. Südkorea, wo 90 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone haben, hat sich die Zeitspanne, in der die Geräte benutzt werden, aufgrund der erhöhten Effektivität und Funktionalität vergrößert. Doch gibt es Prognosen, wonach faltbare Smartphones die Nachfrage nach Notebook-Computern und Tablets absorbieren werden:





Um den Markt weiterhin anzuführen, ist es nötig, die Technologie weiter zu entwickeln und sich eine vorteilhafte Position gegenüber den Wettbewerbern zu verschaffen. Samsung Electronics ist seit einigen Jahren der größte Smartphone-Hersteller. Doch die Kluft zwischen Samsung und Huawei als der globalen Nummer zwei hat sich verringert. Fall sich die Situation nicht ändert, würde Samsungs Status im bereits gesättigten Smartphone-Markt gefährdet sein. Doch dank des neuen faltbaren Smartphones hat der koreanische Technologieriese einen Durchbruch geschafft. Es scheint, als ob Korea in dem Markt den Chinesen um einige Monate voraus ist. Sollten die koreanischen Unternehmen weiter verschiedene Geräte auf der Basis der technologischen Entwicklung herausbringen, werden sie die Führerschaft im Weltmarkt behaupten können.