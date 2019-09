Seoul Blues Festival 2019

Beim „Seoul Bluesfestival 2019“ sorgten namhafte Vertreter dieser Musikstilrichtung auf den Bühnen des Kulturkomplexes Platform Changdong 61 für eine ausgelassene Stimmung. Eine Woche lange konnte das Publikum Blues in vollen Zügen und in seinen verschiedensten Ausdrucksformen genießen. Altmeister dieser Stilrichtung gaben gemeinsam mit jungen Talenten Auftritte und es wurde beleuchtet, wie die Elemente des Jazz und Rock mit Blues verwoben sind. Die Aufführungen fanden jeden Tag zu einem anderen Thema statt. Einer der Höhepunkte des Festivals war der gemeinsame Auftritt von Bands und Sängern, die beim International Blues Challenge in Memphis im Januar dabei waren. Durch die Teilnahme an dem weltgrößten Blues-Wettbewerb in Memphis hatten die koreanischen Interpreten die einmalige Gelegenheit, Legenden des Blues kennenzulernen. Ihre Erfahrungen tauschten sie beim Seoul Blues Festival mit dem Publikum.