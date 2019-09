Japanischer Umweltminister nach Äußerung zum Klimawandel in der Kritik

© YONHAP News

Der neue japanische Umweltminister Shinjiro Koizumi hat mit Äußerungen zur Klimapolitik für Schlagzeilen gesorgt.





Laut der Zeitung „Mainichi“ sagte der politische Nachwuchsstar bei seinem Besuch in New York anlässlich der Teilnahme an der UN-Generalversammlung zu Umweltorganisationen, dass ein so schwerwiegendes Problem wie der Klimaschutz „fun, cool und sexy“ werden müsse. Zu der Aufforderung von Journalisten, seine Äußerung genauer zu erklären, sagte Koizumi, etwas zu erklären sei schon nicht sexy. Erklärungen, die keinen Spaß machen seien nicht nötig.





Im Internet wurde Koizumi wegen seiner oberflächlichen Bemerkung zum Klimawandel heftig kritisiert. Japanische Nutzer schrieben, sie schämten sich für seine Albernheit und dass sich der Umweltminister im Ausland wie ein Dummkopf benommen habe. Koizumi habe einfach kein Konzept.





Shinjiro Koizumi ist der Sohn des früheren Premierministers Junichirō Koizumi. Der 38-Jährige gilt in Japan als neuer Politstar und wird von den Medien als nächster Premierministerkandidat gehandelt. Bei der Kabinettsumbildung am 11. September wurde er zum Umweltminister ernannt.