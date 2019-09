© YONHAP News

Der K-Pop-Künstler und Produzent Zico wird in diesem Monat noch sein erstes Album mit voller Länge veröffentlichen. Nach acht Jahren im Musikgeschäft wird es sein erstes Soloalbum voller Länge sein. „Thinking“ lautet der Titel des neuen Albums und wird in zwei Teile herausgegeben: Part 1 kommt am 30. September und Part 2 im nächsten Monat heraus.