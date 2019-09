© YONHAP News

Die Sängerin IU feierte am Wochenende ihr 11-jähriges Jubiläum im Musikgeschäft. Ein IU-Fanmeeting fand am 21. September im Grand Peace Palace der Kyunghee University in Seoul statt.

Im November geht die Sängerin auf Tour mit “Love Poem” und startet am 2. November in Gwangju. Weitere Tourstopps sind Incheon, Busan und Seoul sowie Taipei, Manila, Kuala Lumpur, Singapur, Thailand und Jakarta.