Acoustic Collabo_Lass uns trennen

Ich wollte mehrere Male alles wieder rückgängig machen, da ich dich geliebt habe





Ich kann aber in jene Zeit nicht zurückgehen, deine Gefühle nicht zurückversetzen. Ich will dir was sagen, ich werde dir es sagen





Auch wenn ich deine Hand halte, dich umarme, ich kann nichts fühlen





Auch wenn ich mich noch so anstrenge, du und ich, wir entfernen uns immer mehr





Ich wollte wieder in die Zeit zurückgehen, in der du nicht da warst. Lass uns bis hier gemeinsam sein













~부터 ~까지 von ~ bis ~

여기부터 저기까지 von hier bis dort





~하자 Lass uns

가자 lass uns gehen

먹자 lass uns essen

듣자 lass uns hören

노래 한 곡 듣자 Lass uns ein Lied hören.